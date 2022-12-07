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НовостиОбщество7 декабря 2022 3:25

Элвин Грей отменил свои концерты в шести городах

Об этом заявил сам музыкант
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: соцсети

фото: соцсети

Известный башкирский артист Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, отменил свои концерты в шести городах России. Об этом исполнитель 7 декабря сообщил в своем телеграм-канале.

Выступления музыканта отменены в Новосибирске (6 декабря), Барнауле (7), Кемерово (8), Красноярске (9), Томске (10) и Кургане (12).

– Так получилось, что нужен в другом месте Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Томск, Курган - мы приедем к вам немного позже. Всё сообщу, – написал Юльякшин.

Напомним, в октябре Элвин Грей навестил мобилизованных жителей Башкирии в пункте сбора в Казани.