В Башкирии семьи мобилизованных начнут получать «новогодние» 20 тыс. рублей уже на этой неделе

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В Башкирии семьи мобилизованных начнут получать «новогодние» 20 тысяч рублей уже на этой неделе. Об этом на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова.

Как сообщила чиновник, на вечер минувшего воскресения, 11 декабря, на данные выплаты от граждан Башкирии поступило 4 141 заявление.

Напомним, инициативу с единовременными выплатами глава республики Радий Хабиров анонсировал неделю назад – 5 декабря. В ходе недавнего брифинга министр семьи, труда и социальной защиты региона Ленара Иванова объяснила, кто может рассчитывать на получение данных средств.