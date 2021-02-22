«Это наступает Великий Ледниковый период!»: как жители Башкирии пережили самую холодную ночь февраля 2021

В соцсетях жители республики делились фотографиями своих термометров и были в шоке – такой погоды в регионе не было давно.

Одна из самых холодных ночей в Башкирии была минувшая. В ночь на 22 февраля столбики термометра местами показали -35, -40 и даже -43 градуса.

В соцсетях жители республики делились фотографиями своих термометров и были в шоке – такой погоды в регионе не было давно.

Больше всего не повезло жителям горных районов. В Белорецке похолодало до -34, а в его деревнях и селах столбики показали все -40: -44 в деревне Узян, -37 – Сосновка, -43 Исмакаево, -39 в Шигаево, -37 в Ломовке, -40 Уткалево.

Люди проявляют друг к другу неравнодушие и помогают в лютые морозы.

Люди проявляют друг к другу неравнодушие и помогают в лютые морозы.

- Автолюбителей села Акъяр, кто где едет, кто в каком районе Акъяра, прикурить, отбуксировать, помочь в целом. Актуально на сегодняшний день и до конца марта, мороз на улице зашкаливает, - публикуют неравнодушные в местных группах.

Учалы тоже не отстают – в самом городе ночью зафиксировано -35 градусов, в селах у воды -40.

Учалы

- Зиме осталось совсем ничего, неделька, и весна наступит. Вот она и злится, и морозит нас на дорожку... Друзья всем доброго утра! – поддерживают друг друга учалинцы.

Люди уже очень ждут весну

- Это наступает Великий Ледниковый период! – шутят жители Башкирии.

Что касается остальных районов, в среднем ночью было -33, -35 градусов. Днем по Башкирии воздух прогреется до -27, -28 градусов.

Отметим, что в Уфе из-за морозов отменили концерт Дениса Майданова, посвященный 23-му февраля. Певец должен был выступать на улице в Уфе на площади перед Русдрамтеатром.

КОГДА ПОТЕПЛЕНИЕ?

Еще неделю пережить, и придет потепление, сообщили в Башгидромете. Резкая смена погоды ожидается 26 февраля в пятницу. Выпадет большое количество снега, температура воздуха составит -15 градусов. А в ночь на субботу ожидается -4, снегопады.

Отметим, что эта зима вышла аномально холодной, хотя синоптики давали совсем другой прогноз погоды на февраль.