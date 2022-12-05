Новым министром транспорта Башкирии стал Александр Клебанов

Фото: БСТ

Сегодня, 5 декабря, новым министром транспорта и дорожного хозяйства Башкирии стал Александр Клебанов. Соответствующий указа был подписан главой республики Радием Хабировым.

Александр Клебанов родился 20 августа 1976 года в Москве. У него два высших образования, полученных в Российском Университете Дружбы Народов, а также в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

– Имеет большой опыт работы в транспортных компаниях и органах исполнительной власти и РФ, – отмечается на сайте регионального Минтранса.

Напомним, что 28 ноября появилась информация об отставке министра транспорта Башкирии. По некоторым данным, это может быть связано с уголовным делом о ремонте одной из улиц в Сибае. Следователи подозревают, что заместитель Булушева мог участвовать в противозаконной схеме. 29 числа Радий Хабиров заявил, что принимает отставку Булушева.

Александр Булушев занимал должность главы министерства транспорта республики полтора года – с лета 2021 года. Александр Клебанов же был его заместителем.