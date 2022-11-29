Хабиров сообщил об отставке министра транспорта Александра Булушева

Радий Хабиров рассказал, что министр транспорта Башкирии Александр Булушев попросил принять его отставку.

Напомним, что 28 ноября появилась информация об отставке министра транспорта Башкирии. По некоторым данным, это может быть связано с уголовным делом о ремонте одной из улиц в Сибае. Следователи подозревают, что заместитель Булушева мог участвовать в противозаконной схеме.

29 ноября, во время оперативного совещания правительства, Радий Хабиров сообщил о том, что министр транспорта Александр Булушев попросил принять его отставку. По словам Хабирова, чиновник переходит на новое место работы – на какое глава республики не озвучил.

Александр Булушев проработал на посту министра транспорта Башкирии полтора года – с лета 2021 года.