Уфимский суд отправил замминистра транспорта Башкирии под домашний арест

Фото: пресс-служба главы РБ

Задержанный накануне замминистра транспорта Башкирии Виктор Жульков отправлен под домашний арест на два месяца.

Сегодня, 10 ноября, Ленинский районный суд Уфы принял решение отправить под домашний арест заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства. Виктор Жульков, обвиняемый в превышении должностных полномочий, ближайшие два месяца будет находится под домашним арестом. Постановление пока не вступило в законную силу, пояснили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

По версии следствия, чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенно группой лиц по предварительному сговору. Следователи заявляют, что в сентября 2021 года «неустановленные лица из числа руководства министерства» действуя по сговору с Жульковым, без проведения конкурса передали контракт на ремонт дороги на улице Горького в Сибае. Далее должностные лица выделили дополнительные деньги на ремонт и легализовали их через фиктивный аукцион, проведенный в декабре прошлого года.

Как отметили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии, в суде сам чиновник и его защита возражали против меры пресечения. В итоге, суд постановил, отправить Виктора Жулькова под домашний арест до 9 января 2023 года.