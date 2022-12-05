Мэр Сибая провел обряд жертвоприношения и заказал службу в храме за участников СВО

фото: vk.com // Азамат Юлдашбаев

Мэр башкирского города Сибая Азамат Юлдашбаев провел обряд жертвоприношения курбан-ашы с коллективной молитвой и заказал службу в православном храме за участников специальной военной операции. Об этом 3 декабря чиновник сообщил в своих соцсетях.

– Провел курбан-ашы. Коллективно помолились с верующими в мечети микрорайона Золото за благополучие наших ребят, – написал сити-менеджер. – В соответствии с православной верой, заказал службу в храме «Отрада и Утешение». За каждого из наших бойцов будет прочитана молитва.

Юлдашбаев выразил надежду, что молитвы будут услышаны, и участники СВО вернутся живыми и невредимыми.

Напомним, ранее на обряд курбан-ашы с молитвой о военнослужащих организовал вице-премьер башкирского правительства Азат Бадранов. Недавно он отправился в зону СВО в качестве добровольца батальона имени Шаймуратова.