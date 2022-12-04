Советник мэра Уфы Рустам Набиев показал, как взбирается на вулкан Килиманджаро на руках

Фото: ТГ-канал "Набиевы тут"

Советник мэра Уфы и блогер Рустам Набиев показал, как взбирается на вершину вулкана Килиманджаро на одних руках.

- Я продолжаю свой путь на вершину горы Килиманджаро. Вчера так на руках прошел 7 км за 14 часов - так долго я еще никогда не «ходил». В лагерь пришли только в 6 часу утра, - рассказывает у себя в ТГ-канале Рустам Набиев.

Кстати, в 2020 году Рустам Набиев уже покорил одну знаковую для себя вершину – Эльбрус. Тогда он прошел на руках 13 километров и потратил на это 15 часов, а когда добрался до вершины – не смог сдержать слез.

Напомним, что Рустам Набиев выжил при обрушении казармы учебного центра ВДВ под Омском в 2015 году, тогда из-за травм ему пришлось ампутировать ноги. Впоследствии ему удалось построить успешную карьеру блогера, обзавестись семьей и стать отцом двух очаровательных дочек. А в начале июня Ратмир Мавлиев объявил, что назначил Набиева своим советником по вопросам обеспечения доступной среды.