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НовостиОбщество30 ноября 2022 13:47

Доброволец из Башкирии Ринат Фаттахов погиб на СВО за два дня до своего 44-летия

Последний раз мужчина вышел на связь со своим братом
Источник:kp.ru
Ринат Фаттахов // фото: "Учалинская газета"

Ринат Фаттахов // фото: "Учалинская газета"

Боец башкирского добровольческого отряда Ринат Фаттахов из Башкирии погиб в ходе специальной военной операции за два дня до своего 44-летия. Об этом сообщила «Учалинская газета».

Фаттахов отправился в зону СВО в июне. Он не был уверен, что его возьмут бойцом в добровольческий батальон из-за проблемы со зрением, но надеялся хотя бы помочь с восстановлением Донецка. На связь с родными мужчина вышел через три недели после отъезда. Он рассказал, что ему удалось попасть в штурмовой батальон. 19 ноября он последний раз позвонил своему брату и сказал, что собирается символическим отметить день рождения.

Прощание с Ринатом Фаттаховым состоялось у него на родине 29 ноября.