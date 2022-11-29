На Украине погиб боец башкирского добровольческого отряда Ринат Фаттахов

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На Украине в ходе СВО погиб боец башкирского добровольческого отряда из Учалинского района республики Ринат Фаттахов. Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета.

Мужчина родился 22 ноября 1978 года в селе Комсомольск. В 1996 он был призван в ряды российской армии. В июне 2022-го Фаттахов добровольцем отправляется в зону специальной военной операции. Девять дней назад, 20 ноября, боец погиб во время выполнения боевого задания.

Сегодня, 29 ноября, в Доме культуры родного села Рината Фаттахова состоялась церемония прощания. Проводить погибшего в последний путь пришли его родные, друзья, одноклассники, а также ветераны боевых действий, земляки и представители власти.