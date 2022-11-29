Куратора института развития городов Башкирии Ольгу Сарапулову наградили орденом Аксакова

кадр трансляции оперативного совещания в правительстве Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил куратора института развития городов республики Ольгу Сарапулову орденом Григория Аксакова. Об этом руководитель региона объявил на оперативном совещании в местном правительстве 29 ноября.

– Мы буквально на прошлой неделе с вами проводили итоги благоустройства наших территорий, наших побед на федеральном конкурсе исторических поселений и малых городов. И, конечно, несомненная заслуга в преобразовании более 20 наших муниципалитетов принадлежит Институту развития городов Башкирии и его куратору – Ольге Сарапуловой, – сказал Хабиров.

Орден Григория Аксакова был учрежден парламентом Башкирии в 2019 году. Им награждают за плодотворную государственную, общественную и благотворительную деятельность.

Напомним, ранее Ольга Сарапулова занимала должность советника главы Башкирии. Ее сняли с этого поста в феврале текущего года. Это произошло через несколько дней после того как она заявила, что ей «очень стыдно жить» в стране из-за системы здравоохранения.