Ольга Сарапулова снята с поста советника главы Башкирии

Фото: Фото: facebook.com/olga.sarapulova

Ольга Сарапулова освбождена с поста советника главы Башкирии. Данную информацию "КП-Уфа" подтвердили в пресс-службе администрации руководителя республики.

Сарапулова занимала должность советника главы Башкирии по вопросам развития общественного пространства и городской среды почти год – с марта 2021 года. Причины ее снятия с поста пока не уточняются.

Напомним, недавно Сарапулова заявила, что ей «очень стыдно жить в такой стране» из-за системы здравоохранения. Она рассказала, что отправилась с детьми и направлениями в поликлинику, чтобы бесплатно пройти обследования. Им поставили запись на ЭКГ на конец марта, а для проведения некоторых анализов попросту не было реактивов, потому чиновнице предложили прийти через две недели. В итоге она вынуждена была обратиться за услугами в частную клинику.