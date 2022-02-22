Советница Хабирова заявила, что ей «очень стыдно жить в такой стране»

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Заместитель начальника Главархитектуры Уфы и советница главы Башкирии Радия Хабирова Ольга Сарапулова заявила, что ей «очень стыдно жить в такой стране» из-за системы здравоохранения. 22 февраля она высказалась о проблеме с медициной в регионе на своей странице в фейсбуке.

– В ближайшие две недели предстоит решить вопросы по здоровью у каждого ребенка. Ни одна из необходимых услуг не предоставляется бесплатно. У старшего цена вопроса 48 000, у младшего 25 000. – написала чиновница.

Она рассказала, что отправилась с детьми и направлениями в поликлинику, чтобы бесплатно сдать анализы, пройти ЭКГ и получить заключения медиков. Однако запись на ЭКГ им поставили только на конец марта, а для проведения некоторых анализов попросту не было реактивов – Сарапуловой предложили прийти через две недели. В итоге она вынуждена была обратиться к платной медицине и «решить вопрос» в течение часа за 8,7 тыс. рублей.