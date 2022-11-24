Число заразившихся мышиной лихорадкой школьников в Башкирии выросло до 19

Число заразившихся мышиной лихорадкой школьников в Туймазинском районе Башкирии увеличилось до 19 Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заразившихся мышиной лихорадкой школьников в Туймазинском районе Башкирии увеличилось до 19. В инфекционной больнице лежат 17 учащихся школ №1 и №3 села Серафимовского и еще двое – из учреждения Нижнетроицкого. Все дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом «КП-Уфа» сообщили в региональном Минздраве.

Напомним, о вспышке геморрагической лихорадки с почечным синдромом в Туймазинском районе стало известно 23 ноября. Тогда появилась информация о госпитализации 31 человека (в том числе 14 детей) с диагнозом ГЛПС. Все три школы, где учились зараженные учащиеся, были закрыты на карантин.