В Башкирии 14 школьников попали в больницу с подозрением на мышиную лихорадку

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В Туймазинском районе Башкирии 14 школьников попали в больницу с подозрением на мышиную лихорадку. Об этом рассказала пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Как сообщает управление, с начала ноября в поселке Серафимовский с предварительным диагнозом «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» были госпитализированы 31 человек, из средин них 14 детей школьного возраста. Согласно предварительным данным, очаги заболеваемость возникают преимущественно в семьях.

Контактные лица, как утверждает Роспотребнадзор, находятся под наблюдением, а проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.