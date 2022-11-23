В Туймазинском районе Башкирии из-за мышиной лихорадки на карантин закрыли три школы

В Туйзмаинском районе Башкирии из-за участившихся случаев мышиной лихорадки на карантин закрыли три школы Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Туйзмаинском районе Башкирии из-за участившихся случаев мышиной лихорадки на карантин закрыли три школы: две – в селе Серафимовском и одну – в Нижнетроицком. До 24 ноября включительно там будут проводить дератизационную обработку. Об этом 22 ноября сообщили в администрации муниципалитета.

– Учебный процесс во время карантина ведется дистанционно. По результатам обследования следов жизнедеятельности грызунов в зданиях этих школ не обнаружено, – передал замглавы Туймазинского района Булат Халиуллин.

Чиновник добавил, что из-за резкого роста заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в селе Серафимовском 18 ноября была проведена дополнительная обработка территории, которая прилегает к лесу. Жителей частного сектора попросили «незамедлительно выполнить работы по дератизации в своих домохозяйствах».

По данным туймазинской администрации, с начала 2022 года в районе мышиную лихорадку диагностировали 71 жителю, в том числе восьмерым детям. Заболеваемость ГЛПС там выросла в 5,9 раза по сравнению с прошлым годом.