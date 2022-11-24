СК Башкирии озвучил подробности отравления семьи из пяти человек

Следственный комитет Башкирии озвучил подробности отравления семьи из пяти человек в городе Октябрьском

Следственный комитет Башкирии озвучил подробности отравления семьи из пяти человек в городе Октябрьском. По уточненным данным, бытовым газом отравились 45-летний мужчина, его 36-летняя супруга и трое их детей: 9-летняя девочка и двое мальчиков 12 и 14 лет. Всех их госпитализировали поздним вечером 23 ноября.

– Члены семьи находились у себя в квартире жилого многоквартирного дома, когда почувствовали ухудшение самочувствия и стали терять сознания, отец семейства успел вызвать экстренные службы. В квартире установлена газовая колонка и газовая плита, которые в момент отравления были включены, – рассказали в СК.

Сейчас следователи проверяют газовое оборудование и вентиляцию в квартире, а также опрашивают очевидцев.

Напомним, проверку по факту инцидента начала и прокуратура Башкирии. Ранее в региональном Минздраве рассказали, в каком состоянии находится отравившаяся семья.