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В Башкирии прокуратура выяснит обстоятельства тяжелого отравления семьи из пяти человек в городе Октябрьский. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Инцидент случился поздним вечером 23 ноября. Дежурный врач Центр медицины катастроф республики сообщил об отравлении двух взрослых и трех детей. У всех диагностированы признаки отравления. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Прокуратура заверила, что всем членам семьи оказана необходимая помощь.

На место произошедшего выехал прокурор города Октябрьский Денис Семенов. Надзорное ведомство разбирается в причинах случившегося.