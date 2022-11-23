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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 19:33

В Башкирии прокуратура выяснит обстоятельства тяжелого отравления семьи из пяти человек

Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии прокуратура выяснит обстоятельства тяжелого отравления семьи из пяти человек в городе Октябрьский. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Инцидент случился поздним вечером 23 ноября. Дежурный врач Центр медицины катастроф республики сообщил об отравлении двух взрослых и трех детей. У всех диагностированы признаки отравления. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Прокуратура заверила, что всем членам семьи оказана необходимая помощь.

На место произошедшего выехал прокурор города Октябрьский Денис Семенов. Надзорное ведомство разбирается в причинах случившегося.