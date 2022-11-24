Минздрав Башкирии назвал причину отравления семьи с тремя детьми

В башкирском городе Октябрьском семья из пяти человек отравилась бытовым газом у себя в квартире

В башкирском городе Октябрьском семья из пяти человек – отец, мать и трое их малолетних детей – отравилась бытовым газом у себя в квартире. Их госпитализировали в городскую больницу четыре бригады скорой медицинской помощи. Об этом «КП-Уфа» сообщили в региональном Минздрае.

По данным ведомства, в тяжелом состоянии находится отец семейства и двое его детей, еще один ребенок в крайне тяжелом. Состояние матери оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, семью с детьми в возрасте 10, 12 и 14 лет госпитализировали поздним вечером 23 ноября. Изначально об инциденте сообщило МЧС. Там передали, что газовая служба не обнаружила в квартире семьи угарный газ, но запланировала проверку дымоходов и вентиляционных каналов. К выяснению обстоятельств инцидента подключилась башкирская прокуратура.