В Башкирии с тяжелым отравлением госпитализировали семью из пяти человек

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Сегодня поздно вечером, 23 ноября, в башкирском городе Октябрьский семью из пяти человек госпитализировали с тяжелым отравлением. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение об инциденте поступило от дежурного врача Центр медицины катастроф республики. Госпитализация потребовалась двум взрослы им трем детям. У всех – признаки отравления. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Газовая служба не обнаружила в квартире семьи наличие угарного газа. Запланированы мероприятия по проверке дымоходов и вентиляционных каналов.