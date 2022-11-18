Опубликованы кадры из сгоревшего дома в Башкирии, откуда погибший отец успел вынести двух сыновей

Фото: СК Башкирии

Появилось жуткое видео последствий пожара в Башкирии, где погиб отец, который пытался спасти свою многодетную семью из пожара.

Все произошло ранним утром 18 ноября в Стерлитамакском районе Башкирии. Там загорелся двухквартирный дом в селе Матвеевка - к сожалению, из объятого дымом дома удалось спасти только двоих из девятерых жильцов. Остальные семь (пятеро детей и двое взрослых) погибли. Примечательно, что спасенных из дома вытащил задохнувшийся в нем позже отец.

Следком Башкирии опубликовал страшное видео последствий пожара в Матвеевке. От капитального здания остались только обугленные бревна и часть стен, сделанных из кирпича. Также огонь почти полностью уничтожил гараж многодетной семьи.

По одной из версий, пожар мог начаться из-за короткого замыкания проводки в деревянном пристрое дома. Он, якобы, отапливался электроприборами.