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НовостиОбщество9 ноября 2022 12:39

Военком Башкирии: Информация о мобилизации на СВО 25 тыс. граждан – фейк

В социальных сетях, по словам представителей ведомства, распространяются ложные сведения
Константин ГЛАДЫРЬ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военный комиссариат Башкирии прокомментировал информацию о том, из республики в зону специальной военной операции было мобилизовано 25 тысяч граждан.

Как сообщили «КП-Уфа» в региональном военкоме, распространяемая в социальных сетях информация об этом является фейком.

Напомним, недавно в Башкирии закончилась частичная мобилизация. 27 октября глава Башкирии Радий Хабиров в ходе прямой линии с жителями республики заявил, что регион задачи по частичной мобилизации выполнил.

– Я могу объявить, что мы поручение в рамках частичной мобилизации и та задача, которая стояла перед республикой – мы ее выполнили. Мы ее выполняли, на мой взгляд, разумно, – отметил руководитель региона.