Радий Хабиров заявил о выполнении задачи по частичной мобилизации в Башкирии

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 27 октября, во время прямой линии в Центре управления республикой глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что регион выполнил задачи по частичной мобилизации. По его словам, в предстоящую пятницу, 28 октября, набор резервистов в республике завершается.

- Пользуясь случаем, я бы хотел сказать. Сегодня 27-е число, завтра 28-е. Я могу объявить, что мы поручение в рамках частичной мобилизации и та задача, которая стояла перед республикой – мы ее выполнили. Мы ее выполняли, на мой взгляд, разумно. Здесь я хотел бы сказать уважение и низкий поклон тем ребятам, которые ушли туда. Видел их глаза, видел, как это происходит. С достоинством, с печалью, да. Они прощаются со своими родными и близкими. Они уходят не в туристическое путешествие, уходят туда, где опасно для жизни и здоровья, - подчеркнул глава Башкирии.