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В Башкирии закончилась частичная мобилизация. Военный комиссар республики Михаил Блажевич несколько дней назад сделал заявление о том, что после 28 октября в регионе отправки войска и вручение повесток прекратятся. Однако желающие пройти службу добровольно все так же могут заключить контракт с российскими Вооруженными силами.

Вчера, 27 октября, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе прямой линии с жителями республики заявил, что регион выполнил задачи по частичной мобилизации.

– Сегодня 27-е число, завтра 28-е. Я могу объявить, что мы поручение в рамках частичной мобилизации и та задача, которая стояла перед республикой – мы ее выполнили. Мы ее выполняли, на мой взгляд, разумно, – сказал руководитель региона.