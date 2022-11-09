В Башкирии с рельсов сошли четыре вагона грузового поезда

фото: центральное управление СК на транспорте

На станции Шартымки в Учалинском районе Башкирии с рельсов сошли четыре вагона поезда, груженые щебнем. Инцидент произошел ранним утром 9 ноября. Об этом сообщило центральное управление Следственного комитета на транспорте.

– В результате транспортного происшествия опрокидывание вагонов не произошло, пострадавших нет. Проводятся восстановительные работы, – передали в ведомстве. – Следователи […] выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в Башкирии задержали четырех студентов, подозреваемых в совершении терактов на железной дороге. Их раскритиковал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он назвал молодых людей «уродами» и «отморозками».