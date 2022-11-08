Суд в Башкирии оспорил мобилизацию 23 сотрудников металлургического предприятия

Белорецкий межрайонный суд Башкирии удовлетворил иски 23 сотрудников «Белорецкого металлургического комбината» об оспаривании их призыва в армию по частичной мобилизации

Белорецкий межрайонный суд Башкирии удовлетворил иски 23 сотрудников «Белорецкого металлургического комбината» об оспаривании их призыва в армию по частичной мобилизации. Ответчиком в деле выступал военный комиссариат. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе инстанции.

Рассмотрение дел проходило в период с 24 по 27 октября. Истцы просили суд отменить решение призывной комиссии. Представитель военкома Башкирии в свою очередь заявила, что повестки работникам предприятия были разосланы обоснованно и отсрочки они не имели. Комбинат, по словам ответчика, сам представил список сотрудников, стоящих на общем воинском учете, и не оформил их бронирование.

Суд занял сторону истцов, оспорив их призыв. Военкомат подал апелляцию. Ее рассмотрит Верховный суд Башкирии.

Ранее «КП-Уфа» писала, что военком Башкирии Михаил Блажевич рассказал о нарушениях и ошибках в ходе частичной мобилизации.