Военком Башкирии впервые рассказал об ошибках по ходу мобилизации

Полковник Михаил Блажевич. Фото: Минобороны РФ

В Башкирии подходит к концу частичная мобилизация. Этот факт в интервью радио «Бизнес ФМ» подтвердил военный комиссар республики Михаил Блажевич. Важно понимать, что на данный момент мобилизация в регионе еще продолжается, но к концу следующей недели она должна завершиться.

- Мы завершим раньше 28-го числа, то есть немного раньше установленного срока мобилизации по всей стране. У всех регионов сроки по-разному распределены – кто-то раньше, кто-то позже. Никаких предпосылок к срыву нет, - добавил военный.

Также комиссар добавил, что нет никакой речи о перевыполнении плана, так как призывается четкое необходимое количество человек, которыми комплектуют штат действующих военных частей. Если набирать больше, то таким солдатам попросту не достанется ни довольствия, ни вооружения – это все строго подсчитано.

Отдельно Блажевич рассказал о нарушениях и ошибках по ходу частичной мобилизации в республике. По его мнению, никаких перегибов точно не наблюдалось, а с шероховатостями и конфликтными ситуациями удалось успешно справиться.

- Конечно, были у нас некоторые нюансы при мобилизации. Например, некоторые нормативные правовые акты вступали в силу уже спустя какое-то время после начала, и люди, которые имели право на отсрочку, уже находились в войсках. Были случаи, например, по студентам. Указ вышел немного позже, но его действие вступало в силу задним числом 21 сентября. Естественно, тех, кого отправили до этого указа, вернули домой. Без таких нюансов быть не может, к сожалению. Пытаемся сделать так, чтобы выровнять ситуацию и больше не допускать подобного, - сетует Блажевич.

Военком также поблагодарил прокуратуру, которую оперативно помогла с рассмотрением жалоб от мобилизованных и их родственников. В настоящий момент, по словам Блажевича, количество обращений заметно снижается, работать стало легче и спокойнее.