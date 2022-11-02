2 ноября в Башкирии начали действовать меры поддержки участников СВО

С 2 ноября по распоряжению Радия Хабирова в Башкирии начали действовать меры поддержки участников СВО.

Осенью 2022 года власти страны и республики начали организовывать юридические аспекты отправки резервистов для участия в СВО. В том числе, вопросы меры поддержки их и их семей, оставшихся в Башкирии. 11 октября Радий Хабиров подписал распоряжение, в котором были указаны основные моменты оказания помощи. Всего в список попала 31 мера поддержки – они начали действовать с 2 ноября, так как для их принятия нужно было урегулировать все бюрократические процедуры.

Ранее мы публиковали большой материал, в котором подробно описывали, кто конкретно может рассчитывать на меры поддержки в рамках СВО и как их оформить семьям резервистам.