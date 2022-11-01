Жители Башкирии не смогут получить справки от МВД Башкирии

4 и 5 ноября жители Башкирии не смогут получить справки о наличии или отсутствии судимости от МВД Башкирии.

Предстоящий нерабочий День народного единство вносит коррективы и в работу некоторых государственных органов. Так, в конце недели в республике будет невозможно получить справки, которые требуются при трудоустройстве.

В пресс-службе МВД Башкирии объяснили, что получить документ об отсутствии или наличии судимости будет невозможно 4 и 5 ноября из-за празднования Дня народного единства. 6 ноября прием граждан по вопросу получения справок будут проводить согласно графику.

Напомним, что ранее Радий Хабиров объяснил, что республика будет отмечать День народного единства без «без салютов и так далее». На 4 ноября в Уфе запланировано открытие обелиска трудовой доблести на набережной реки Белой.