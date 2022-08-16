Стелу «Города трудовой доблести» в Уфе за 95 млн рублей установит компания «Альбит»

фото: ufacity.info

Управление капитального строительства мэрии Уфы определило подрядчика установки стелы «Города трудовой доблести». Монумент поставит местная компания «Альбит». Фирма согласилась выполнить работу за начальную стоимость контракта – 95 млн рублей. Соответствующая информация 16 августа появилась на сайте госзакупок.

Проект стелы разработала пермская компания «Проектплюс». Конструкция будет размещена на набережной реки Белой – справа от автомобильных мостов при въезде в город. Высота монумента составит порядка 20 метров. Участок вокруг него озеленят газоном, деревьями, кустарниками и цветником. Подрядчик должен успеть все сделать к 30 ноября текущего года.

Напомним, Уфе присвоили звание «Города трудовой доблести» в 2020 году за заслуги в годы Великой Отечественной войны. Изначально стелу в честь этого события хотели разместить на входе в парк Победы, из-за внушительных размеров и пропорций памятника это место не подошло.