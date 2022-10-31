Хабиров рассказал, как Башкирия отпразднует День народного единства

Радий Хабиров рассказал, как в Башкирии отметят День народного единства.

В последнее время в Башкирии начали постепенно отказываться от проведения пышных празднеств с салютами и фейерверками. Тем не менее, о памятных датах и днях в регионе помнят.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что главный праздник в регионе на этой неделе – День народного единства. Из-за этого пятница в республике объявлена нерабочим днем.

- Пожалуйста, торжественные мероприятия проводите без салютов и так далее. Вы все и так знаете, коллеги. Отдайте дань уважения ветеранам, межнациональным организациям и обществам, которые скрепляют единство, - обратился к подчиненным руководитель региона.

Также Хабиров напомнил, что на 4 ноября в Уфе запланировано открытие обелиска трудовой доблести Уфы на набережной реки Белой.