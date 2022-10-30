16-летнему парнишке из Башкирии с насосом вместо сердца стало хуже

Фото: АНО "Радуга добра"

16-летнему парню из Башкирии, который живет с насосом вместо сердца, стало хуже. Волонтеры открыли срочный сбор на необходимые препараты и поездку в московскую клинику.

Напомним, что про Дениса Алексеева из деревни Старые Карамалы Аургазинского района «Комсомолка» писала в мае этого года. Мальчик родился со сложным пороком сердца – сейчас у него установлен специальный аппарат, который, будто насос, перекачивает кровь по организму, пока не найдется донор для трансплантации.

Как рассказала волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева, в аппарате произошла поломка – сломался один из шлангов для перекачки крови. К тому же, мальчик переболел простудой, из-за чего его состояние резко ухудшилось.

- 10 ноября Дениса вместе с мамой ждут в московском Центре трансплантаций и искусственных органов им. Шумакова, чтобы заменить сломанную деталь. Также ему необходимо пройти полное обследование, чтобы оценить состояние организма. Сейчас Денису срочно нужно приобрести тест-полоски для контроля свертываемости крови, необходимые медицинские препараты и билеты до Москвы. Общая сумма сбора – 35 тысяч рублей, сумма для семьи совершенно неподъемная. Донора для трансплантации так до сих пор найти не удалось, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы Денис дождался свое новое сердечко, - говорит Регина Биргулиева.

Если вы хотите помочь Денису, вы можете сделать посильный вклад на карту волонтеров, объявивших сбор. Карта привязана к номеру 8(919)616-60-26 (получатель Биргулиева Регина Фанусовна, с пометкой «Помощь Денису»).