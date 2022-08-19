Мальчик из Башкирии, с уникальным насосом вместо сердца, прошел обследование в Москве

Фото: АНО "Радуга добра"

16-летний Денис Алексеев из деревни Старые Карамалы Аургазинского района побывал в Москве, где прошел обследование. Напомним, о непростой истории подростка «Комсомолка» писала еще в мае: Денис родился со сложным пороком сердца, из-за которого парень не может заниматься спортом, гонять со сверстниками мяч и просто жить обычной жизнью школьника. Сейчас у Дениса вместо сердца установлен специальный аппарат, который помогает перекачивать кровь по организму, и подросток очень ждет, когда ему проведут операцию по пересадке сердца. Тем более, что недавно аппарат дал небольшой сбой.

- Денис - единственный в Башкирии с аппаратом вместо сердца. Вместе с мамой им пришлось поехать срочно в московскую клинику, так как кабель у аппарата потрескался. В итоге кабель под замену, должны будут с Германии выслать на замену. Сегодня Денис с мамой уже дома, - рассказала волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева, которая помогала мальчику с покупкой билетов в Москву. – А мы все надеемся, что очень скоро будет донор сердца для Дениса.