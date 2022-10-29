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НовостиОбщество29 октября 2022 9:45

Хабиров побывал на родине бывшего мэра Уфы в день годовщины смерти Мустафина

Глава республики почтил память близкого человека
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фотография справа сделана уже после того, как мама Ульфата Мустафина ушла из жизни

Фотография справа сделана уже после того, как мама Ульфата Мустафина ушла из жизни

Глава Башкирии Радий Хабиров побывал в родном селе бывшего мэра Уфы Ульфата Мустафина.

Хабирова и Мустафина связывали не только профессиональные отношения. Они были знакомы еще до того, как глава республики вернулся в Башкирию из Москвы и крепко дружили. К сожалению, 29 октября 2020 года Мустафин умер от осложнений коронавируса в возрасте 62 лет.

После этого Хабиров делился фотографиями из родного села Мустафина – он навещал маму умершего друга и посещал его могилу. Летом 2022 года умерла мама Ульфата Мансуровича – Миляуше Мустафиной было 90 лет.

- Жизнь идет по своим законам. Мы теряем близких, но с нами остается память о них, - гласит сообщение в соцсетях Хабирова.