Умерла мать покойного экс-мэра Уфы Ульфата Мустафина

Миляуша Мустафина и глава Башкирии Радий Хабиров

В Чекмагушевском районе Башкирии умерла Миляуша Мустафина, мать покойного экс-мэра Уфы Ульфата Мустафина. Ей было 90 лет. Об этом в своих соцсетях 12 июля сообщил глава муниципалитета Риф Юсупов.

– Недавно мы поздравили ее с 90-летним юбилеем, вместе открыли мемориальную доску в память об Ульфате Мустафине в его родном селе. А в эти выходные я приезжал поздравить ее с праздником Курбан-байрам, – написал чиновник.

Напомним, бывший мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался из-за осложнений после коронавируса 29 октября 2020 года. Он возглавил администрацию башкирской столицы в конце октября 2018 года. Спустя год после смерти на могиле Ульфата Мустафина в его родном селе Староихсаново был установлен памятник. Мать покойного градоначальника периодически навещал глава Башкирии Радий Хабиров.