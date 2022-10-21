Стали известны подробности гибели пропавших молодых братьев из Башкирии

Фото: соцсети

Предварительно стали известны обстоятельства гибели 32-летнего Азата и 26-летнего Ришата Лукмановых из Ишимбая. Сегодня, 21 октября, свидетели опубликовали фотографии с места происшествия. Автомобиль, на котором пропали мужчины, обнаружили в местном водоеме.

Братьев в последний раз видели 9 октября, когда они сели в автомобиль ВАЗ-2115 и уехали в неизвестном направлении. Буквально в этот же день они перестали выходить на связь, а спустя несколько дней, 13 октября, их объявили в поиски. Трагическая весть о гибели жителей района была опубликована волонтерами сегодня.

Свидетели ЧП сообщили, что спасатели вытаскивали машину из водоема при помощи манипулятора, братьев обнаружили внутри.

– Не убийство ли? Двое и погибли, водоем не глубокий на вид, – предполагают местные жители.

Известно, что братья съехали в реку, однако, что послужило причиной, пока что остается загадкой. Свидетели произошедшего рассказали также, что у машины была сильно помята крыша, погибших вытащили из автомобиля на землю.

– Они нормальные были в жизни, а сегодня накрытые лежали, – отметили очевидцы.