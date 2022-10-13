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Общество13 октября 2022 6:17

В Башкирии уехали на машине и пропали без вести Азат и Ришат Лукмановы

Последний раз мужчин видели в воскресенье, 9 октября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: «Отклик»

фото: «Отклик»

В Башкирии начались поиски без вести пропавших Азата и Ришата Лукмановых из города Ишимбая. В воскресенье, 9 октября, они вместе выехали на синей ВАЗ-2115 (госномер: Х684ХХ102) в неизвестном направлении, и с тех пор не выходят на связь. Об этом сообщила поисковая организация «Отклик».

Приметы Азата Лукманова (32 года): рост – 190 см, среднее телосложение, темные короткие волосы, карие глаза.

Был одет в темную форму и галоши.

Приметы Ришата Лукманова (26 лет): рост – 175 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза.

Был одет в серую кофту, черные брюки и шлепанцы.

Всех, кто видел или знает о местонахождении пропавших, просят обратиться по телефону 89871060601 («Отклик») или 112.