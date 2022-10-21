В Башкирии создали шесть филиалов батальона имени Салавата Юлаева

В Башкирии с момента создания народного батальона имени Салавата Юлаева открылись шесть его филиалов

В Башкирии с момента создания народного батальона имени Салавата Юлаева открылись шесть его филиалов. Они находятся в городах Стерлитамаке, Ишимбае и Сибае, а также в селах Серменево, Старосубхангулово и Малоязе. Об этом сообщается в соцсетях подразделения.

– Мы не выбираем место где открыть филиал, и собственно говоря не открываем филиалов вообще. Все это - инициатива наших боевых товарищей, патриотов и просто неравнодушных людей на местах, – передали представители батальона.

Напомним, в батальон имени Салавата Юлаева набираются добровольцы для участия в специальной военной операции. О формировании подразделения было объявлено в начале октября.