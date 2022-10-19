Вице-премьер Башкирии позвал жителей на обряд жертвоприношения с молитвой о военнослужащих

фото: vk.com // Азат Бадранов

Вызвавшийся в качестве добровольца на специальную военную операцию первый вице-премьер башкирского правительства Азат Бадранов пригласил жителей республики на обряд жертвоприношения с коллективной молитвой о военнослужащих. О готовящихся мероприятиях чиновник сообщил в своих соцсетях.

– Решили провести курбан-ашы, обряд жертвоприношения с коллективной молитвой. Планируем в 16 мечетях республики, в субботу (12.00), прочесть молитвы за всех наших братьев, уже выполняющих свой долг в зоне СВО и только собирающихся туда, чтобы все вернулись живыми и здоровыми, – написал Бадранов.

По его словам, в мечетях каждый сможет подойти к имаму, дать имена четырех сыновей, братьев и мужей, которые сейчас участвуют в СВО – «и за каждого будет прочитана молитва».

Вице-премьер также рассказал, что у него сейчас проходит предпоследняя неделя боевого слаживания. Его контракт и личное дело находится в штабе военного округа. Когда документы будут рассмотрены, он вместе с сослуживцами отправится в зону спецоперации. Ранее Бадранов рассказал «КП-Уфа», почему решил стать добровольцем.