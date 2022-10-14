В Башкирии продлили арест водителю, насмерть сбившему в пьяном состоянии четырех девушек

14 октября Чекмагушевский межрайонный суд Башкирии приступил к рассмотрению уголовного дело против 23-летнего жителя Бакалинского района, который за рулем иномарки насмерть сбил четырех девушек

14 октября Чекмагушевский межрайонный суд Башкирии приступил к рассмотрению уголовного дело против 23-летнего жителя Бакалинского района, который за рулем иномарки насмерть сбил четырех девушек. Молодому человеку по ходатайству обвинения продлили арест в следственном изоляторе до 5 января 2023 года. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Напомним, мужчина проходит фигурантом уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти двух и более лиц. Резонансное ДТП случилось ранним утром 18 июля на объездной дороге села Бакалы. Нетрезвый обвиняемый за рулем Audi A5 превысил скорость, выехал на встречку и частично на левую обочину, где сбил четырех девушек, которые возвращались домой из кафе. От удара пешеходов отбросило в кювет. Все они скончались до приезда медиков. Водитель признал вину в преступлении.

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что обвиняемый должен получить «максимальное наказание».