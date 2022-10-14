Эксперты согласовали проект реконструкции Госцирка в Уфе

Эксперты кировской компании «Маковэй» согласовали проект реконструкции Госцирка в Уфе Фото: Павел КРАЙНОВ

Эксперты кировской компании «Маковэй» согласовали проект реконструкции Госцирка в Уфе. Соответствующий акт государственной историко-культурной экспертизы был опубликован на официальном портале Башкирии.

Согласно документу, проект реконструкции Госцирка, который создали специалисты Архитектурного Бюро «А4», предусматривает воссоздание архитектурно-планировочной структуры, реставрацию фасадов, витражных окон и дверей, крылец, облицовку цоколя гранитом, замену кресел зрительского зала и манежного покрытия, а также строительство подземного эвакуационного коридора.

В проекте сказано, что удовлетворительным оценивается состояние фундаментов, цоколей, внешнего декоративного убранства и элементов водоотведения. В неудовлетворительном или аварийном состоянии находятся стены, крыша, перекрытия, полы, стены, столбы, колонны, двери и окна, лестницы, лепные и скульптурные декоративные элементы, инженерные системы и подъемные механизмы.

Напомним, уфимский Госцирк был закрыт в 2017 году по требованию прокуратуры. Здание признали аварийным и опасным для посещения. Реконструкцию объекта культурного наследия предполагалось провести к 450-летнему юбилею башкирской столицы в 2024 году. Стоимость ремонтных работ оценивалась в 1,5 млрд рублей. Ранее известный дрессировщик Эдгард Запашный предостерег власти Башкирии от затягивания сроков реконструкции учреждения.