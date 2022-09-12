Запашный предостерег власти Башкирии от затягивания сроков реконструкции Госцирка в Уфе

Госцирк в Уфе закрыт с 2017 года по требованию прокуратуры – здание было признано аварийным и опасным для посещения Фото: Павел КРАЙНОВ

Известный дрессировщик и член Совета при президенте России по культуре и искусству Эдгард Запашный предостерег власти Башкирии от затягивания сроков реконструкции уфимского Госцирка. О необходимости начать ремонт учреждения как можно раньше он высказался во время интервью Бажин-Faктор 11 сентября.

– На сегодняшний день [ситуация вокруг уфимского цирка] развивается очень слабо. Руководство республики взяло на себя обязательства по подготовке проектно-сметной документации. Они это профинансировали. Но следующим этапом является серьезная финансовая поддержка. Городов с подобного рода проблемами у нас много. Цирковое искусство требует к себе особого повышенного внимания, – отметил Запашный. – Даже если завтра начнут реконструкцию Госцирка, пройдет еще несколько лет. В общей сложности это может затянуться до десяти лет. Это не должно произойти.

Со ссылкой на данные Росстата дрессировщик отметил, что в России цирки по популярности среди детей находится на втором месте (первое – зоопарки) – «к сожалению, эта информация до руководства наших городов очень слабо доходит», заключил Запашный.

Напомним, Госцирк в Уфе закрыт с 2017 года по требованию прокуратуры – здание было признано аварийным и опасным для посещения. Ранее предполагалось, что учреждение будет реконструировано к 450-летию башкирской столицы в 2024 году.