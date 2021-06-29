Уфимский Госцирк отремонтируют на федеральные деньги и откроют к 450-летию города

Власти Башкирии рассчитывают, что масштабная реконструкция завершится в 2024 году

Многострадальный уфимский Госцирк, закрытый по решению надзорных органов еще в 2017 году, откроют после масштабной реконструкции к 450-летю башкирской столицы. В министерстве культуры Башкирии «Комсомолке» рассказали, что на данный момент власти подготовили все необходимые документы и уже в сентябре должна завершиться экспертиза проекта. Лишь после этого здание цирка начнут ремонтировать, предварительно отобрав на аукционе подрядчика.

Власти республики обещают, что отреставрированное здание Госцирка вновь примет посетителей к 450-летнему юбилею Уфы в 2024 году. Конкретный месяц в Минкульте Башкирии пока не называют.

На масштабный ремонт здания, находящегося в аварийном состоянии, выделят деньги из федеральной казны. Как рассказали «КП-Уфа» в министерстве культуры Башкирии, общая сумма, которую должны выделить на реставрацию в 2022-2024 годах составит 1 млрд 553 млн рублей. Заявку в Минкульт России на получение этих денег подавала федеральная структура «Росгосцирк».

Так что же именно отремонтируют в здании уфимского Госцирка, построенного в далеком 1968 году? В ходе ремонта строители полностью заменят крышу аварийного здания, которая уже однажды разрушалась – в 1994 году обвалился козырек и здание закрыли на несколько лет.

Согласно проекту ремонта, к юбилею Уфы в здании заменят витражи и окна, двери и зрительские кресла, отремонтируют полы и внутренние ворота. Во время масштабной реконструкции уфимского Госцирка будут полностью заменены инженерные сети – электричество, водопровод, вентиляция, канализация и кондиционеры. Везде поставят новые счетчики, смонтируют систему дымоудаления и установят пожарную сигнализацию.

Кроме того, в здании отремонтируют фасад и благоустроят прилегающую территорию. Также по проекту в Госцирке создадут все необходимые условия для посещения представлений инвалидами-колясочниками.