Хабиров показал будни батальона имени Шаймуратова на СВО

кадр видео: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях 8 октября показал будни добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова в зоне специальной военной операции. Руководитель региона опубликовал видео, на котором военнослужащие едут на броневиках при смене дислокации.

– Боевые будни нашего батальона им. Шаймуратова. Часть подразделения перекинули на новое место дислокации. Ребята герои. Каждый, – написал глава республики.

Ранее Хабиров рассказал, что его советник добрался до места дислокации «шаймуратовцев».