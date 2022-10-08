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Общество8 октября 2022 14:14

Хабиров показал будни батальона имени Шаймуратова на СВО

Ранее с подразделением встретился советник главы Башкирии
Источник:kp.ru
кадр видео: vk.com // Радий Хабиров

кадр видео: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях 8 октября показал будни добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова в зоне специальной военной операции. Руководитель региона опубликовал видео, на котором военнослужащие едут на броневиках при смене дислокации.

– Боевые будни нашего батальона им. Шаймуратова. Часть подразделения перекинули на новое место дислокации. Ребята герои. Каждый, – написал глава республики.

Ранее Хабиров рассказал, что его советник добрался до места дислокации «шаймуратовцев».