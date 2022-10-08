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Общество8 октября 2022 10:23

Советник Хабирова добрался до места дислокации батальона имени Шаймуратова

Он привез военнослужащим посылки и письма из дома
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Советник главы Башкирии Радия Хабиров по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов добрался до места дислокации добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова в зоне специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях 8 октября сообщил руководитель региона.

– На передовой они вместе с отцом Виктором и Хамзой-хазратом. Привезли нашим бойцам посылки и письма из дома. Общаются с парнями, поддерживают их морально и психологически, – рассказал Хабиров.

Он добавил, что Камалетдинов также собирает с военнослужащих информацию о том, что им требуется привезти: республика сформирует гуманитарный конвой и отправит его на передовую.