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Общество4 октября 2022 4:55

В народный батальон имени Салавата Юлаева захотели вступить более 300 добровольцев

О формировании этого подразделения было объявлено 1 октября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В башкирский народный батальон имени Салавата Юлаева за два дня захотели вступить более 300 добровольцев

В башкирский народный батальон имени Салавата Юлаева за два дня захотели вступить более 300 добровольцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В башкирский народный батальон имени Салавата Юлаева за два дня захотели вступить более 300 добровольцев. Об этом 3 октября сообщил инициатор создания подразделения, полковник в отставке Артур Юмагужин.

– В ближайшее время мы озвучим дальнейшие наши планы и конкретнее сформулируем условия службы в нашем батальоне, – передал Юмагужин.

О формировании батальона имени Салавата Юлаева было объявлено в субботу, 1 октября. В него будут брать жителей Башкирии, которые прошли горячие точки и участвовали в боевых действиях.

Напомним, ранее республика сформировала два добровольческих батальона – они носят имена героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова.