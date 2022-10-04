В народный батальон имени Салавата Юлаева захотели вступить более 300 добровольцев

В башкирский народный батальон имени Салавата Юлаева за два дня захотели вступить более 300 добровольцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В башкирский народный батальон имени Салавата Юлаева за два дня захотели вступить более 300 добровольцев. Об этом 3 октября сообщил инициатор создания подразделения, полковник в отставке Артур Юмагужин.

– В ближайшее время мы озвучим дальнейшие наши планы и конкретнее сформулируем условия службы в нашем батальоне, – передал Юмагужин.

О формировании батальона имени Салавата Юлаева было объявлено в субботу, 1 октября. В него будут брать жителей Башкирии, которые прошли горячие точки и участвовали в боевых действиях.

Напомним, ранее республика сформировала два добровольческих батальона – они носят имена героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова.