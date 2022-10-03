В пункты дислокации мобилизованных жителей Башкирии направят агитбригады

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В пункты дислокации мобилизованных жителей Башкирии будут направлены агитационные бригады с артистами. Соответствующее поручение на оперативном совещании в местном правительстве 3 октября министру культуры республики Амине Шафиковой дал глава региона Радий Хабиров.

– Я прошу организовать агитбригады. Мы когда разговаривали с ребятами [мобилизованными], они сказали, что у них есть время послушать и они скучают. Я полагаю, что в каждой точке расположения минимум за этот месяц нужно по два выступления сделать. Агитбригады создавайте и отправляйте. Некоторые артисты ко мне сами выходили на прямую связь, говорили, «давайте мы поедем туда и поможем», – сказал Хабиров.

Напомним, места дислокации мобилизованных жителей Башкирии организованы в пяти городах России: Казани, Саратове, Пензе, Вольске и Елани. Один из пунктов 1 октября посетил и сам глава республики.