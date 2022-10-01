Радий Хабиров приехал на место боевого слаживания в Саратове

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил место боевого слаживания резервистов в Саратове.

Перед выполнением боевых задач в зоне проведения СВО, все призванные резервисты проходят подготовку в одном из нескольких учебных центров. В эту субботу 1 октября глава Башкирии Радий Хабиров посетил часть в Саратове, где, в том числе, находятся мобилизованные из республики.

Хабиров встретился с резервистами и передал им привет от их родных из Башкирии.

- Все мы очень переживаем за вас. Хочу сказать вам слова уважения и благодарности. Мы очень гордимся вами. Вы настоящие герои! – обратился он к мобилизованным.

В беседе с журналистами Хабиров сказал, что уже встретился с губернатором Саратовской области Бусаргиным. По словам главы Башкирии, в ситуации с резервистами из Башкирии «еще остаются вопросы, которые нужно решить».