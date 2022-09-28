Хабиров озвучил имена своих советников в местах дислокации мобилизованных из Башкирии

Глава Башкирии озвучил имена советников по вопросам взаимодействия с мобилизованных жителями республики в городах, куда их привезли на подготовку к специальной военной операции // фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров озвучил имена своих советников по вопросам взаимодействия с мобилизованных жителями республики в городах, куда их привезли на подготовку к специальной военной операции. Руководитель региона опубликовал список представителей в соцсетях. Они будут будут работать в пяти городах.

– Казань – Замир Янтурин (младший сержант, директор Сибайского колледжа искусств);

– Саратов –Евгений Гончаров (ефрейтор);

– Пенза – Юрий Орда (рядовой, руководитель поискового отряда «Отклик»);

– Вольск – Рафаэль Сатаев (рядовой);

– Елань – Артур Мусакалимов (прапорщик).

По словам Хабирова, через советников он будет держать связь с мобилизованными. Его представители будут оказывать военнослужащим помощь в бытовых вопросах и организовывать коммуникацию с их близкими.