Хабиров поручил главам городов и районов посетить места подготовки мобилизованных

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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам городов и районов республики посетить пункты дислокации мобилизованных жителей. Такое поручение он дал чиновникам на оперативном совещании в местном правительстве 3 октября.

– Для нас сейчас две главные задачи: оказание поддержки тем, кто ушел в рамках частичной мобилизации, и – второе – оказание помощи их семьям, – сказал руководитель региона. – Я считаю, что каждый глава должен свое решение принять и посетить земляков. Я полагаю, что за этот месяц вы можете и два раза туда съездить. Ваш приезд должен сопровождаться решением каких-то проблем. Мы можем им точно помочь в обустройстве комфорта и нормальных условий: это и постельные, гигиенические принадлежности, еда какая-то.

Кроме того, Хабиров поручил создать в каждом муниципалитете Башкирии реестр семей мобилизованных граждан – чтобы при необходимости оказывать помощь и им.

Напомним, на прошлой неделе глава республики направил в места подготовки мобилизованных жителей региона своих советников. Через несколько дней Хабиров и сам посетил пункты дислокации военнослужащих.